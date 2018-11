21 nov 2018

Hace solo unos días, Amaia Salamanca se convirtió en una de las invitadas más elegantes de la boda de Marta Ortega y Carlos Torreta. Un derroche de glamour que ha cambiado por otro aspecto completamente diferente.

La actriz madrileña ya cambió de look hace unos meses con un corte de pelo. Ahora ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía sin maquillar, con el pelo cobrizo, con ropa informal y... ¡con un piercing en el labio! Una imagen a la que no nos tiene acostumbradas.

Junto a ella posan Macarena García, Belén Cuesta y Blanca Suárez, sus nuevas compañeras de rodaje. Un cambio de look que se debe al personaje que interpretará Amaia en la nueva película de Netflix 'A pesar de todo'. "Son mis hermanas. Son especiales. Son únicas. Son graciosas. Son distintas. Son brillantes. Son adorables. Las quiero. #sondeamores #lasdominguez #apesardetodolapelicula #netflix", comenta junto a la foto.

Sí es cierto que no es la primera que Amaia Salamanca debe cambiar de registro por trabajo. Es una actriz de lo más camaleónica y ahora no iba a ser menos. La hemos visto con el pelo corto y morena para 'Velvet', de rubia platino para 'Sin tetas no hay paraíso'... ¿Qué será lo próximo?

