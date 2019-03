26 mar 2019

Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, ha sufrido en primera persona un desagradable episodio de acoso cuando regresaba a su casa. Al parecer, dos hombres que iban en una furgoneta comenzaron a perseguirla. "Ha pasado algo bastante incómodo. Se ha puesto de repente un coche a mi lago, una furgoneta blanca con dos chicos dentro", comienza ese relato de la joven, que denuncia la situación ante sus seguidores.

"Yo al principio no sabía no sabía de dónde salía el pitido y miraba para atrás porque pensaba que estaba haciendo algo mal, hasta que han bajado la ventanilla los del coche y han empezado a chasquearme como a los perros", continúa contando en sus 'stories' de Instagram.

Y prosigue: "Me he sentido superincómoda y lo único que hacía era mirar al frente, ignorar y hacer como que no les escuchaba pero obviamente les estaba escuchando".

"Estaba el semáforo en rojo, cuando se ha puesto en verde he acelerado rápido, he seguido y he tenido la mala suerte de que había otro semáforo en rojo. He estado en una recta de unos 500 metros, con ellos por detrás pegado su coche al lado mío y con todo esto repetidas veces", explica Andrea, en tono de denuncia social y como desahogo ante sus 'followers'.

"Es muy fuerte que en el 2019 yo, con 27 años, tenga que estar incómoda porque hay dos cazurros, dos burros, que se dedican a intimidarme", zanja indignida y como invitando a todas aquellas jóvenes a las que les pasa algo similar a que no se callen, que lo cuenten.

