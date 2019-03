26 mar 2019

Después de la discusión que tuvieron en público Justin Bieber y Hailey Baldwin, lo cierto es que la pareja se ha dejado ver más unida que nunca en Instagram. Comparte imágenes de Hailey en la intimidad y con mensajes amorosos. Al perecer todo vuelve a la normalidad.

Sin embargo, la pareja ha vuelto a retrasar la boda. Algunos especulan con que es posible que hasta lleguen a cancelarla. Pero, de repente, Justin Bieber comparte una carta con todos sus fans y despierta las sospechas de un posible embarazo. ¿Está Hailey Baldwin embarazada?

"He leído muchos mensajes diciendo que queréis un álbum. He hecho giras durante toda mi vida adolescente y a lo largo de mis veintipocos. Me di cuenta, tal y como vosotros mismos pudisteis comprobar, de que en mi última gira no fui feliz y que ni yo ni vosotros os merecéis eso. Pagáis dinero para venir y ver un concierto divertido, luminoso y energético, pero yo era emocionalmente incapaz de daros algo así en el tramo final de la gira.", comenzaba diciendo Justin en la carta en la que, una vez más, le recuerda a sus fans que pasa por una dura depresión o al menos una lucha mental muy fuerte. Pero la atención a lo que escribía el cantante llegó cuando insinuó que estaba preparándose para ser padre.

"Ahora, estoy muy centrado en reparar algunos de los profundos problemas que tengo, tal y como muchos de vosotros, para no caerme; para poder mantener a flote mi matrimonio y ser el padre que quiero ser.", y así despertaba la alarma de todos sus seguidores que enseguida interpretaron que Hailey Baldwin estaba embarazada. ¿Por eso retrasaron la boda realmente?

"La música es muy importante para mí, pero nada va antes que mi familia y mi salud. Volveré con un álbum de la hos*** en cuanto me sea posible. Mi rollo es innegable y lo que me mueve no puede describirse; su amor es supernatural, su gracia es fidedigna... La cima es donde vivo. Y punto. Haga música o no. Lo dice el rey. Pero volveré con determinación. Creedme", escribía Justin Bieber a sus fans en Instagram, prometiendo una vuelta al escenario más glamurosa que nunca. Además, para hacerlo más cercano todavía les añadía un paréntesis en el que se disculpaba por la gramática y la puntuación pero que pretendía que fuese un texto en el que eso no importase.

Más noticias sobre Justin Bieber y Hailey Baldwin

- Justin Bieber pospone, de nuevo, su boda con Hailey Baldwin

- La tremenda bronca entre Justin Bieber y Hailey Baldwin en plena calle

- 5 detalles curiosos de la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin