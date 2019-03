27 mar 2019

Justin Bieber se ha convertido en uno de los celebrities que más atención está acaparando en las últimas semanas. Su boda con Hailey Baldwin fue un bombazo hace unos meses, aunque la pareja ha tenido que posponer su boda hasta dos veces seguidas. El motivo es la depresión que el canadiense está sufriendo en las últimas semanas.

Al parecer, no sale de su casa situada en Canadá y aunque últimamente no ha acudido a ningún acto musical, por el momento no se tiene pensado que lo haga de aquí a una temporada. Además, Justin ha dejado un poco de lado las redes sociales, aunque ha tenido que usarlas para zanjar los rumores que llevan acosando a su pareja durante meses.

Al parecer, muchos de sus fans quieren volver a ver al cantante al lado de Selena Gómez, la cantante con quién ha mantenido en dos ocasiones una relación sentimental. Él ha escrito esto en su cuenta de Instagram: "Quise muchísimo a Selena y ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero yo estoy enamoradísimo de mi mujer y ella es LA MEJOR COSA que me ha pasado nunca. Punto".

Y añade: "Esta es una respuesta para todas esas personas horribles que le envían mensajes dolorosos a Hailey como ‘él siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. ¡¡NO TENÉIS NI IDEA DE MI VIDA y de lo que es bueno para mí!! Hailey es mi esposa, punto, si no te gusta eso o no lo respetas, entonces es que no me respetas a mí y, si no lo haces, no eres fan mío ni una buena persona", zanjó.

