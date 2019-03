26 mar 2019

Paz Padilla está a punto de alcanzar el millón de seguidores en Instagram. No es suficiente la audiencia que alcanza con cada uno de sus programas que también va a convertirse en una 'it girl'. El puesto de su hija Ana como influencer realmente peligra.

"Si voy a llegar al millón de seguidores, os lo debo", les decía a sus seguidores animándoles a promover su perfil. Todos se emocionaron con la noticia menos su madre y su hija. Anna Ferrer y su abuela no quieren que Paz Padilla se desnude en Instagram, pues son "tonterías". Pero Paz está muy decidida.

La presentadora de 'Sálvame' y jurado de 'Got Talent' ha asegurado que cuando llegue al millón de seguidores va a hacer un desnudo en Instagram. Aunque con anterioridad ha posado en bikini y confesó en una entrevista a 'Corazón' que, por el bien del espectador, no posaría desnuda nunca. "¿Yo? Jamás lo haría, me da mucha vergüenza. Tengo que tener respeto a la gente, no quiero cortarle la digestión a nadie."

Ahora se retracta y dice para las cámaras y casi sin filtro, que su millón de seguidores es el próximo evento más esperado de la presentadora. De hecho, puede que cuente con profesionales de la imagen para que le ayuden a conseguir el mejor posado. "Ya hay fotógrafos que se han puesto en contacto conmigo para hacerlo bien". De momento tiene 996 mil seguidores, y cuando menos se lo espere, llega al millón.

