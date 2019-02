24 feb 2019

Anna Ferrer Padilla ha celebrado su 22 cumpleaños a lo grande en el restaurante que su madre tiene en Villaviciosa de Odón, Los Tunantes de Villa. Fue con la mejor compañía, globos y una tarta sorpresa que no esperaba.

"Cuatro días para hacerle la tarta a escondidas, llegó y me dijo: 'Mamá, ya tengo tarta para la fiesta'. La cara que se me quedó", ha escrito la presentadora Paz Padilla junto a una imagen de la tarta. Y es que, no hay duda de que la andaluza siempre es capaz de sorprender a su hija a lo grande.

Pero lo más emotivo del día fue la dedicatoria que la presentadora de 'Sálvame' escribió en su Instagram junto a una imagen en la que aparece embarazada: "Los miedos que tenía entonces desaparecieron cuando la vi, y nunca más volví a sentir ese vértigo, porque ella es perfecta @annafpadilla felicidades mi princesa!!!!".

