27 mar 2019

Si hay algo que no se puede negar es que Chenoa está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Sus canciones arrasan en las radios de música y su presencia en televisión cada vez son más llamativas. Hace ya tres años que forma parte del jurado del programa de 'Tú cara me suena' y ahora, colabora todas las tardes en 'Zapeando', programa de La Sexta.

Pero parece que la cantante está también viviendo un momento personal muy bueno. Este martes, 26 de marzo, la cantante acudió al Teatro Apolo de Madrid, para asistir a la última función de Looking for Europe, de Bernard-Henri Lévy. Pero la triunfita no acudió sola.

Según informa el medio de comunicación 'Jaleos', el hombre con el que actualmente la artista está saliendo es el doctor Miguel Sánchez Encinas. Los últimos siete años ha permanecido al mando del departamento de Cirugía robótica y Urooncología del centro de salud de Móstoles. Cuenta con un amplio currículum profesional en el ámbito de la medicina que le avalan como un buen doctor.

Al parecer, la pareja lleva saliendo unos cuantos meses pero prefieren seguir manteniendo esta historia de amor en el anonimato. La cantante por el momento no se ha pronunciado al respecto aunque estamos seguros de que Chenoa será totalmente sincera con sus seguidores y dará explicaciones a través de las redes sociales.

