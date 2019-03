8 mar 2019

Chenoa se ha dado cuenta, con el paso de los años, que la mejor manera de afrontar los ataques y los comentarios de la gente, es tomárselo con sentido del humor. Ayer lo dejó claro en su visita a 'No solo vengo a hablar de mi disco'.

La cantante no tuvo reparos en hacer referencia a ese famoso movimiento sobre el escenario de David Bisbal hace un par de años, cuando se celebró el reencuentro de la primera edición de 'Operación Triunfo'. Ese que fue interpretado como que ella quería darle un beso al que fuera su pareja y este se apartó haciéndole lo que popularmente se conoce como 'cobra'.

A Chenoa le preguntaron si habría otro reencuentro cuando hayan pasado otros 15 años más. "No creo que haya un nuevo reencuentro de 'OT 1', con las agendas que tenemos, es imposible; además, el que se haga dentro de 15 años estaré tan vieja que me dolerá el cuello y no podré hacer la cobra", fue su ingeniosa respuesta.él ya tiene una pareja y estaba su familia. Cantar eso ya fue suficiente

"Él ya tiene una pareja y estaba su familia. Cantar eso ya fue suficiente", añadía la cantante a ese comentario que ya ha corrido como la pólvora en las redes sociales y que demuestra que sabe tomarse las cosas a cachondeo, aunque en su momento no se mostró tan simpática cuando se le preguntaba por el asunto.

¿Qué opinión tendrá Bisbal de este comentario? Lo cierto es que debe tener tiempo para poco entre las giras y los cuidados a su mujer, Rosanna Zanetti, junto a la que se convertirá en padre en las próximas semanas.

