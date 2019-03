27 mar 2019

Parece que el compromiso que Jennifer López y Álex Rodríguez no ha gustado a la mayoría. Sobretodo a algunos celebrities que han afirmado a través de las redes sociales que el exjugador de beisbol ha sido infiel a la cantante semanas antes de pedirle matrimonio.

El primer en hacer públicas estas afirmaciones fue José Canseca, también exjugador de beisbol con quien tuvo una relación con el comprometido de JLO. "Poco sabe ella que le está engañando con mi exesposa Jessica. Pobre chica, no tiene idea de quién es realmente. Yo estaba allí cuando hace unos meses él la llamó a su teléfono. Álex Rodríguez, deja de ser un pedazo de mierda y deja de engañar a Jennifer López", escribía.

Por su aprte, Álex Rodríguez no tuvo más remedio que negar estas infidelidad con una frase en su perfil de Instagram: "Un idiota con un plan puede vencer a un genio sin un plan", una frase del empresario Warren Buffett con el que parece sentirse muy identificado. Pero, de nuevo, las alarmas sobre una posible infidelidad han salido a la luz.

Esta vez ha sido el medio 'The Sun' el que a través de la modelo británica de Playboy, Zoe Gregory, aseguraba que el deportista ha sido infiel a Jennifer López semanas antes de pedirle matrimonio: "Mientras se preparaba para casarse con ella, me estaba pidiendo vídeos de sexo, exigiéndome que me conectara y pidiéndome que tuviésemos encuentros con otras chicas", aseguraba.

