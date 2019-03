27 mar 2019

Compartir en google plus

Olvido Hormigos debe de estarse arrepintiendo del día en el que contó en televisión que Alessandro Lequio le había sido infiel a su mujer, María Palacio, con ella. Porque este la denunció y, ahora, la justicia ha determinado que violó su derecho al honor y a la intimidad y va a tener que pasar por caja.

Lo que no sabemos aún es la cantidad. Porque mientras que Alessandro sostiene que el juez obliga a pagar a la exconcejal del PSOE en Los Yébenes 60.000 euros, 30.000 a él y otros tantos a su mujer, más las costas judiciales, ella desmiente que la cantidad marcada sea tan elevada.

Ayer era preguntada en 'Sálvame' por el asunto y era cuando aseguraba que a ella no le habían notificado que fuese tanto dinero. "Lo que se ha publicado no es lo que me dijo mi abogada", eran sus palabras, antes de añadir que a ella, lo que opine Belén Esteban, que se ha mostrado muy crítica con ella en estos días, le da absolutamente igual.

Además, daba explicaciones de por qué lleva un tiempo alejada de los focos, ausente, sin dar pie a ninguna de esas polémicas por las que es conocida. "Quiero presentarme a las oposiciones y que mi imagen vuelva a ser la de antes", explicaba sobre esa vuelta a la normalidad de su vida anterior a saltar a la fama, que es lo que desea.

Más noticias sobre Olvido Hormigos...

- Olvido Hormigos, la gran austente en el juicio con Alessandro Lequio

- Olvido Hormigos, rota de dolor en el entierro de su padre

- Olvido Hormigos se lamenta del sufrimiento que hizo pasar a su padre