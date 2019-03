27 mar 2019

La nueva película de Pedro Almodóvar, 'Dolor y Gloria', se posiciona como el mejor estreno español del año con 1,2 millones de euros recaudados hasta ahora. Siendo una película tan esperada de Almodóvar, no iba a ser para menos. El genio ha vuelto a hacer una obra maestra en la que se retrata, mejor que nunca, su vida con tan sólo unas pinceladas.

Pedro Almodóvar ha dejado muy claro que en el cine, siempre hay ficción y que esta historia no es un autorretrato. "Aparecía como protagonista un director de cine en crisis e inmediatamente me tomé a mí mismo como referencia. La película no es literalmente un autoretrato aunque hay muchas partes de mi vida". Según cuenta, no ha tenido la necesidad de abrirse en canal y por ello ha hecho ciertas prohibiciones a su familia y a sus editores porque no quiere que desgranen su vida en las páginas de un libro.

"Yo no voy a escribir una biografía y he prohibido a los editores que me lo han solicitado y a mis herederos. Que nadie escriba una biografía mía. Legalmente pueden hacerlo. Me deben quedar cosas por contar para algunas películas pero a veces no vienen bien con las historias que cuentan", comentaba el director en el programa de Ana Rosa.

Aunque en este caso, 'Dolor y Gloria' va a ser un antes y un después en su vida puesto que ha dado mucho más del Almodóvar más personal y le daba hasta vértigo. "Me he despojado de más cosas de las habituales porque en la historia había un director de cine y lo más fácil era acercarlo a mí mismo. Hubo un momento en el que sientes un poco de vértigo."

Contando con que ha sido su película más personal y que la han protagonizado actores muy fieles de sus obras, ha sido un auténtico éxito. Penélope Cruz está más que orgullosa de haber representado a su madre y Antonio Banderas, aunque Almodóvar asegura que en todo momento se intenta no hacer una imitación, hay momentos en los que deja ver al director como si fuese el que está delante de las cámaras.

