La entrevista completa la veremos este domingo, en Cuatro, en el 'Chester' de Risto Mejide, pero la cadena ha decidido lanzar un vídeo promocional para caldear el ambiente con unas declaraciones de Yolanda Ramos que van a levantar ampollas. No nos cabe la menor duda. Porque ha lanzado un par de dardos a Pedro Almodóvar que ya han agitado las redes sociales.

La actriz no se corta y habla de cómo fue trabajar al lado del cineasta manchego. Ni un solo piropo. Todo lo contrario. "A mí con Pedro ni bien ni mal. ¿Por qué tengo que decir: 'Oh, qué guay lo que aprendí'? Y en la dirección menos", se sincera delante de Mejide.

Me da lo mismo que se enfade y no me llame más"

Por si fuera poco, muestra absoluta indiferencia cuando es preguntada sobre si no teme a las represalias de Almodóvar. Básicamente, que no le vaya a dar ni un solo papel más en sus películas.

Ramos es tajante: Me da lo mismo que se enfade y no me llame más. Creo que una persona de su estatus tiene que tratar muy bien a los actores". Y añade una auténtica bofetada son manos al cineasta: "No es más que un ser humano".

La cosa no queda ahí. "Que te disfrazabas de mujer y muy bien lo hacías cantando en Malasaña en la movida, pero si tú fuiste artista nosotros también podemos, y si tú fuiste vulnerable nosotros también podemos", zanja el asunto. O eso creemos, porque puede que haya más. Lo descubriremos en el 'prime time' de este domingo.

