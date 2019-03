28 mar 2019

Makoke se sentó en el 'Diván de Viva la vida' para hablar de su vida, desde su infancia hasta su desagradable situación actual con los hijos de Kiko Matamoros. Para Laura Matamoros tuvo unas palabras, al menos, respetuosas pero para Diego Matamoros solo fueron insultos y un tajante: "Me da asco (…) Es un sinvergüenza".

El hijo de Kiko Matamoros, como era obvio, no se iba a quedar callado cediéndole el protagonismo a su malvada exmadrastra. Así que ha decidido contestarle y explicarle realmente que significan sus palabras. Para empezar aclaró que nada de esto le toma por sorpresa porque de una persona como Makoke poco se puede esperar. "No me sorprende porque sé cómo es ella. Una persona que no ha cogido un libro habría que definirle lo que es una palabra sin vergüenza", decía.

"Según la RAE, un sinvergüenza es un inmoral. Te puedo definir lo que es un inmoral, el que se mete en una familia, separa a los hijos del padre, malmete al padre contra los hijos… Y al final pone los cuernos a su pareja, te podría contar muchas cosas de estas. Incluso una persona que factura dinero que no es suyo a través de su empresa. Entonces estamos hablando de un inmoral", sentenciaba más tarde dejando claro que, si Makoke se dispone a sacar trapos sucios, él no se va a quedar atrás.

Respecto a las declaraciones de ella sobre lo que pensaba de él, y su "Me da asco", Diego siguió la misma línea y le dedicó unas duras palabras: "Tengo una mezcla de asco y pena por una persona que ha pasado su vida en tener un marido que le pague las cosas y chupar del bote. Me da asco y me da pena por la mujer que es y la persona que es".

