25 mar 2019

Makoke se ha sentado en el 'Diván de Viva la vida' y se ha olvidado de que habían cámaras. Ha hablado de su vida y dado detalles desgarradores. Algunos de ellos con mensajes directos a los protagonistas de una de las partes más importantes de su vida: los hijos de Kiko Matamoros.

No están en el cuadro de su vida y ha explicado claramente por qué. A Laura no la pinta porque ella no la pondría en la suya, y aunque no tiene nada en contra y dice que tiene las puertas de su casa abiertas, quiere sólo lo que le traiga felicidad y la gente que realmente la quiere. A Diego está claro, porque no quiere ni hablar ni saber nada de él.

"Me he sentido vapuleada. Me hicieron mucho daño. Desde el principio de la relación no ha sido fácil, ha sido muy complicado. Hemos sufrido ese comportamiento y yo probablemente también le habré hecho daño a ellos", contaba de su experiencia como madrastra. Cuando le ponen las imágenes de Diego Matamoros, la ex mujer de Kiko Matamoros pone cara de indiferencia y repugnancia y lo primero que dice es "Laura me produce ternura pero esta persona no". "Habla desde el odio y el rencor, se ha formado un guion con su vida. Con Laura sí tendría buena relación pero con Diego no. Me da asco, me repugna, es tan mentiroso y tan falso… es un sinvergüenza", dice sobre el hijo de su ex que le ha hecho la vida imposible.

Eso sí, hasta ella misma se emociona recordando los duros episodios que le tocó vivir cuando "se llevó" a Kiko de sus hijos. Laura Matamoros confesó en el diván que para su infancia fue traumático y Makoke tiene pocas palabras que añadir.

Makoke se ha emocionado también contando cómo fue su infancia y el eterno amor de sus padres que no podía ser más representativo de aquello que a ella le hubiese gustado tener. Sin embargo, no se cierra las puertas y asegura que ahora, más que nunca, tiene ganas de encontrar el amor y dejar que la quieran.

