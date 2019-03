28 mar 2019

Al margen de las polémicas que ha suscitado Paulina Rubio, que es en sí una mujer controvertida, parece que entre los miembros del jurado de 'La Voz' reina la paz, la armonía y el buen rollo. Los últimos en escenificarlo han sido Luis Fonsi y Pablo López, que tendrá que superar el veredicto de su colega ante la prueba que le ha puesto esta semana.

Al cantante del 'Despacito' le hace gracia el acento andaluz de Pablo. Así que, ha decidido retarle a que pronuncie, perfectamente, un trabalenguas en inglés la próxima semana. Lo hacía después de haber bromeado con él mientras López se mostraba sorprendido. Y porque, siempre que le toca pronunciar algo en inglés, busca en la mirada de Fonsi el visto bueno.

"Te reto, Pablo. Y como tiene que ver con el inglés se llama Pablo Challenge", comenzaba Luis antes de descubrirle la prueba. "Es un trabalenguas en inglés", explicó ante la pregunta de Eva González sobre qué se le estaba pasando por la cabeza al puertorriqueño.

Luis sacaba un papel: "Espérate, que lo tengo apuntado porque no me lo sé". El mismo que le daba a Pablo, que no salía de su asombro y lo mostraba a cámara tras decir: "¿Pero esto es en serio? ¿Esto lo está viendo ahora mismo la gente en la casa?".

Pablo López muestra a cámara el trabalenguas. pinit antena 3.

La pregunta la lanzamos nosotros ahora: ¿será capaz de conseguir la aprobación de alguien tan estricto con el inglés como Fonsi?

