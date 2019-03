4 mar 2019

La vida sentimental de Pablo López ha dado mucho de lo que hablar en los últimos meses. Se le ha relacionado con Miriam Rodríguez, de 'OT 2017', y ambos se han hartado de desmentir, por activa y por pasiva, que no son más que amigos y compañeros en 'La Voz'. Se dijo que podía haber vuelto con Claudia Nieto tras la publicación, semanas atrás de unas fotos juntos. Tampoco está con ella.

De hecho, ni siquiera es Laura Devesa, otra de sus relaciones anteriores, quien ocupa el corazón de uno de los cantantes de moda de nuestro panorama nacional. También salieron fotos junto a ella, pero tan solo era un indicativo de que las cosas entre ellos acabaron de la manera más amistosa que pudiéramos imaginar.

Pero no. Parece que ninguna de esas tres mujeres, que estaban en todas las apuestas como parejas del artista, comparten con él su vida sentimental. Es el portal 'Look' el que se ha encargado de arrojar luz sobre cómo se encuentra el corazón de López, y la respuesta es que, en estos momentos, no hay nadie en él.

Es un amigo muy cercano a Pablo el que asegura al mencionado medio que el cantante se encuentra soltero y sin compromiso a la vista. Es un hombre libre que, tan solo, ha sido capaz de dar carpetazo a sus noviazgos, pero conservando la amistad con las mujeres con las que ha compartido momentos íntimos de su vida.

¿Seguirán buscándole novia? Él parece estar bien así. Ya llegará a su vida la mujer ideal con la que llenar un hueco que, ahora mismo, no parece tener necesidad de llenar.

