28 mar 2019

No son buenos momentos para Sandra Barneda. Al menos, no en el terreno laboral, que el personal ya sabemos que lo ha ordenado -si es que estuvo desordenado en algún momento-. O eso es lo que dice la revista 'Lecturas' este jueves en su edición digital, donde señala que Mediaset no tiene proyectos donde encajarla.

A pesar de haber firmado un contrato por tres años el pasado mes de enero, desde el grupo de medios no parecen encontrar un formato donde meter a una Sandra que, tal y como reveló hace una semana en un encuentro con la prensa, tampoco tiene en cartera ninguno de esos libros con los que, de vez en cuando, deleita a su público.

Telecinco ha decidido no contar con ella para los debates de sus 'realities', un puesto en el que parecía estar cómoda desde hace unos años. Así las cosas, han optado por sustituirla con Jordi González -al que se le acumula la tarea al tener que cubrir la baja de Jorge Javier Vázquez también en las galas de 'GH Dúo'-.

Por el momento, parece estar exprimiendo su faceta como 'youtuber'. Se abrió un canal no hace mucho y, por el momento, es con lo que sacia su apetito laboral a la espera de que se le encuentre acomodo. Porque en los últimos tiempos ha habido oportunidad con la entrada en su parrilla de programas nuevos, pero nunca han pensado en ella.

Lo único que le queda es esperar. Sentarse en casa y ver si, algún día, suena su teléfono para ofrecerle algo suculento y en lo que las cabezas pensantes de Mediaset crean que encaje. O, quizás, rescatar esa faceta como actriz de antaño que recordábamos hace unos días.

