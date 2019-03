29 mar 2019

'Corazón' habló en exclusiva con el demandante, el compositor cubano Liván Castellanos, quien nos contó cómo había surgido este lío judicial que se genera por el supuesto plagio de la canción 'Yo te quiero tanto', el tema que supuestamente Carlos Vives y Shakira publicaron en 2016 con el título 'La Bicicleta'.

Corazón ¿Cómo se encuentra después de haber declarado ante el juez?

Liván Castellanos La verdad es que muy tranquilo y contento de haber podido llegar hasta aquí y sentar en un banquillo a Carlos Vives y a Shakira. Yo confío mucho en la justicia y ahora tenemos que esperar la decisión del juez.

C. ¿Quién es Liván Castellanos?

L. C. Nací en Cuba en 1971. Con 15 años comencé a componer mis canciones y con 22 mis canciones eran interpretadas por los cantantes más famosos de mi país. A los 24 años, un productor me trajo a Madrid. He compuesto canciones para artistas de mi país y españoles como Sergio Dalma o India Martínez.

C. ¿Cuándo compuso 'Yo te quiero tanto'?

L. C. En 1995 compuse esta canción y un año después se firmó con una discográfica de Canarias, Manzana Ediciones. Y partir de allí, EMI Music Sony, misma casa discográfica de Shakira, comenzó a distribuirla a nivel mundial. En el 2016, cuando salió la canción La Bicicleta, yo me di cuenta que algunas frases eran iguales y el ritmo y melodías también eran las mismas.

C. ¿Qué pasó a partir de ese momento?

L. C. Lo primero que hicimos fue buscar a expertos para que crearan las partituras y ver si realmente había plagio. Esos informes fueron entregados a la SGAE, quien después de revisarlos con detalle, determinaron la retención de los derechos de autor.

C. ¿Cuándo puso la demanda?

L. C. El día 3 de marzo de 2017, después de que SGAE suspendiera las regalías por el informe de los peritos, planteamos la demanda. En un principio esto tenía que haberse resuelto en febrero de 2018, pero por los compromisos de Shakira y Vives se aplazó hasta hoy.

Expertos comprobaron con partituras si había plagio"

C. ¿Qué es lo que reclaman para afirmar que es un plagio?

L. C. Todo. El ritmo, melodía y texto que hace referencia a mi obra. Sobre todo, el estribillo, que a pesar de que ellos cambiaron una palabra, la esencia es la misma.

C. Shakira ha declarado que su versión no es un vallenato…

L. C. Bueno, eso lo tendrá que decidir un juez después de estudiar los informes de un perito. Ella misma ha declarado que no es un músico profesional.

C. ¿Le ha hecho daño todo esto?

L. C. Es un problema. No solo para mí, también para todos los autores que pueden sentirse amenazados con que cualquier otro compositor te quiera plagiar.

C. ¿Hay mucha gente que piensa que solo quiere dinero y fama?

L. C. Yo solo busco que se haga justicia. No es fácil. Y, si un juez decide que tengo derecho a tener regalías por mi trabajo, pues bienvenidas sean. Si existe plagio tengo que estar en la autoría de la canción.

C. ¿Enfrentarse a un monstruo como Shakira, Vives y Sony da miedo?

L. C. Yo no tengo miedo, porque sé que tengo la razón. Dios y la justicia hablarán.

C. ¿Conocía a Shakira y a Carlos?

L. C. No. Simplemente compartimos discográfica muchos años.

C. ¿En algún momento en estos dos años ellos han tratado de llegar a un acuerdo con usted?

L. C. No. Por eso estamos aquí.

