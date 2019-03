29 mar 2019

No entiende de dónde han salido los rumores que hablan de una mala relación con su cuñada, Lourdes Montes. Eva González se muestra directa, sincera y tajante sobre el asunto. “Claro que no hay mala relación, por Dios. ¡Por favor, eso es una barbaridad!”, dice cuando le preguntamos por el tema. La presentadora ejerció de anfitriona de la presentación de la nueva colección de la firma Cortefiel, para la que también posó como modelo bajo el lema de esta temporada, Cámbiate Mucho'.

Y hablando de cambiar, ella ha cambiado de programa y de cadena, de 'Masterchef' (tve) a 'La Voz' (Antena 3) y está encantada con el cambio. Pero la grabación de los directos no le deja tiempo para nada. Ni tan siquiera para preparar el bautizo del pequeño Cayetano, algo que, dice, quieren disfrutar. “Es por falta de tiempo. Nos gustaría disfrutarlo. No es obligatorio bautizar al niño, es un placer hacerlo y queremos disfrutarlo y Cayetano está en plena temporada, yo yo estoy en plenos directos”.

Ese ajetreo quizá sea la razón por la que no ha viajado tanto a Sevilla como quizá le hubiera gustado y también de que no hayan visto a Francisco Rivera y Lourdes Montes. De hecho, ha pasado un tiempo hasta que ella y su hijo han conocido al menor de los Rivera. Pero ya le han puesto remedio. “Los niños se conocen", explica. “Lo que pasa es que yo estaba con las grabaciones que no me podía mover de Madrid pero en cuanto tuve una semana libre...”, comenta. “Si además nos bajamos con el niño para que estuviese con la familia y lo primero que hicimos fue ir a conocer a Curro. Y Cayetano ya había ido”, aclara.

Los rumores de mala relacion con Lourdes Montes se los toma hasta a risa. Asegura que ambas bromean comparándose con otras dos cuñadas famosas de las que la prensa también asegura que no tienen la mejor relación del mundo: Kate Middleton y Meghan Markle. “Nos decíamos: '¿A quién te pides ser? ¿Meghan o Kate? Pues ahora mismo no sé quien quiero”, bromeaba.

Está en un buen momento y se le nota. Aunque el trabajo se lleva parte de su tiempo, está disfrutando de la maternidad como puede y cuando puede, como cualquier otra madre que tiene que conciliar. “Soy una mujer normal, trabajadora y madre, como cientos y miles que hay. Intentamos esto de la conciliación lo mejor que podemos y pasar como podemos el tiempo y ya está”.

Quizá por eso, se molesta cuando alguien le pregunta que si “Cayetano ayuda”. Y lo hace con razón. “No es la pregunta adecuada ni la palabra adecuada”, contesta. Porque eso no se ajusta a la realidad. “Le hacemos un flaco favor a todo el mundo. Él no participa o ayuda. Es corresponsable conmigo. Él es su padre y yo soy su madre. Es de los dos. La responsabilidad es la misma para los dos”, zanja.

