29 mar 2019

Siempre ha pasado desapercibida. A diferencia de su familia, Lola Orellana Flores se ha mantenido lejos de los focos mediáticos, pero no hay ninguna duda de que por sus venas corre la sangre de una saga de artistas que le llevan a lo que es hoy. Estudió interpretación en Inglaterra y ahora, a los 22 años, la hija mayor de Rosario Flores ha encontrado el amor en brazos de un joven cantante llamado Antonio G. Iguaz.

A pesar de que Lola se muestra muy celosa de su vida personal en redes sociales, él no tanto. De hecho, en tiempos de Instagram, ya le ha declarado públicamente en varias ocasiones su amor, un amor que, como ellos dicen, es "tan claro" o "tan raro", haciendo alusión a una canción de Devendra Banhart. También le ha dedicado mensajes tan profundos como: "Y ahí te conocí, paseando por aquel valle perdido en la profundidad de los cielos del corazón", escribió el pasado diciembre.

Antonio es ingeniero civil y profesor de yoga. También tiene un grupo de música

Parece que la pareja está viviendo con total naturalidad su relación, algo que se aprecia en las imágenes donde, abrazados y haciendo alguna parada para besarse, pasean su amor por la calle.

Antonio es líder del grupo de música llamado A Naked Family, que celebró en febrero su primer concierto en una conocida sala de Madrid. También es ingeniero civil y profesor de yoga, una pasión que comparte con Lola, al igual que el deseo de ambos de construir un mundo más sostenible.

Aunque se desconoce cuando comenzaron su relación, no hay duda de que la están viviendo intensamente, llegando a ser uno más en el círculo más íntimo de la joven. De hecho, son varias las ocasiones en las que Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona y mánager de Rosario Flores, ha dejado cariñosos mensajes en las redes sociales de Antonio. "Ohhhh!! Qué bellas palabras!! De alguien con un alma bella como la tuya", le escribe como respuesta a un texto escrito por el cantante.

Proyección profesional

Lola Orellana está feliz. O al menos lo parece. Si algo tiene muy claro es que, más allá de disfrutar de su amor junto al músico, quiere labrarse un futuro sólido que cada vez se acerca más al mundo del espectáculo del que proviene.

Hija de Rosario Flores y Carlos Orellana, se decantó por seguir los pasos de sus primas, Elena Furiase y Alba Flores, y estudió interpretación en Inglaterra. Fue también en el país británico donde probó suerte como modelo, se subió a la pasarela y desfiló para firmas como B-Side by Walé o The Story of Lola.

Lola tiene un futuro prometedor en el mundo del cine

Sin embargo, al volver a España, Lola prefirió trabajar detrás de las cámaras, siguiendo los pasos del director Pedro Lazaga, marido de su madre y padre de su hermano Pedro. Posee talento y el arte lo lleva dentro, algo que le convierte en una joven con un futuro prometedor.

De hecho, ya ha hecho sus pinitos en la exitosa serie de HBO, 'Juego de Tronos', en la que trabajó en el 2017 como ayudante de dirección, o en la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo. Casualmente, su familia está muy ligada al director manchego. Fue en el rodaje de 'Hable con ellas', en el 2001, donde su madre conoció al hombre que hoy es su marido.

Ilusión y ganas es lo que parece que le pone Lola a la vida, también al trabajo. "A quien madruga, la vida le regala un amanecer distinto cada día", escribió en una imagen en la que aparece de madrugada en un rodaje.

Siempre discreta

A pesar de mantenerse siempre en un discreto segundo plano, Lola Orellana se convirtió en una de las protagonistas de la boda de Sara Verdasco y Juan Carmona por su naturalidad y belleza. Tiempo después ocurrió lo mismo en el bautizo de su sobrino, Noah Sierra Furiase, hijo de Elena Furiase y Gonzalo Sierra. Pocas han sido las ocasiones en las que se le ha visto en público y eso despierta cierta curiosidad.

De hecho, también fue muy comentada la felicitación de su madre cuando cumplió 21 años en el 2017. "Esta foto me la hicieron un día antes de tener a mi hija Lola. Hoy cumple 21 años y me siento tan grande y orgullosa de ella", escribió la cantante, mostrando la unión tan especial que tienen. En el programa de TVE, 'Lazos de Sangre', Rosario relató cómo su hija le había devuelto la ilusión tras el fallecimiento de su madre: "Lola me la mandó mi madre, yo estaba destrozada y lo que quería era matarme. Ocho meses después llegó mi hija y se acabó el maltratarme y el destrozarme".

