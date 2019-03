29 mar 2019

Ha surgido una especie de plaga de famosos cuya popularidad va cada vez más asociada a sus madres. Unos tándems explosivos. Mayte Galdeano, madre de Sofía Suescun, ha dejado a Margarita Seisdedos —madre de Tamara que se peleaba a ladrillazo limpio en los platós y las calles con todo el que se metiera con su hija— a la altura del betún. No le encuentro ninguna gracia, más bien roza lo vulgar en sus intervenciones y resulta poco elegante para su edad a la hora de vestir. Lo mismo regala un tanga a Julio Ruz en directo, que manda a la mierda al público. Y Juani Garzón, la última en salir, madre de María Jesús la ‘víctima’ del ‘reality’. Ya sabemos de quién ha heredado esa técnica del llanto rápido. Ahora parecen muy unidas pero en su día hizo y deshizo a su antojo, como buena alcahueta, con sus yernos y sin contar con la opinión de su hija. Escuché un audio hace unos días en el que Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, amenazaba a una persona que había hablado de su hija. Como si fuera la ‘mamma’ de la mafia. Estas actitudes lejos de sumar restan. Y lo que no se es como nadie les asesora y les pide que se fijen en las madres de otros famosos, por ejemplo, Maria José, la madre de Antonio Tejado. Se ha batido el cobre por su hijo y ha demostrado que el ‘show’ televisivo no tiene porque estar reñido con la educación. Y ahora que su hijo ya está fuera del concurso ha sabido retirarse. O la de Jorge Javier, que sale en las revistas esta semana con él. Siempre apoyándole en silencio, con cariño. Sabemos de su humor por su hijo, que asegura que siempre tiene la frase perfecta para arrancarle una sonrisa. O la de Almodóvar, a la que rinde homenaje una vez más en su última película ‘Dolor y Gloria’. No quería que fuese director de cine pero supo asumirlo y lo llevó con orgullo. También fue inspiradora. Cuando vean la película lo entenderán. Y a Isabel Pantoja le podremos recriminar muchas cosas, pero de que quiere y apoya a sus hijos, no hay duda. Nunca ha hablado mal de ellos. Y me consta que ahora vive el concurso como si fuera ella la que esta en Guadalix. Tanto es así, que tiene planeado ya ir a recibir a su hijo si gana ‘GH Dúo’, sin contrato y totalmente gratis, como el resto de madres. Ellas son las mejores consejeras, las que nos dicen las verdades, aunque duelan y nos hagan llorar. Pero lo natural es que los hijos vuelen y las madres sean solo un apoyo. El problema es cuando se pegan, creyendo que están viviendo el sueño de lo que a ellas les hubiera gustado ser. Eso no es ser mejor madre, es ser egoísta.

