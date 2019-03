15 mar 2019

Compartir en google plus

Coincido con mi compañero Jorge Javier Vázquez, al que me divierte ver en televisión por su ironía y leerle en ‘Lecturas’, en muchas de sus reflexiones. Tanto que esta semana hace un análisis parecido al que me había planteado sobre la fama. Él, de eso sabe mucho. Dice en su columna que “al principio la fama te hace gracia. Luego, trastoca tu vida hasta unos límites inimaginables”. Tiene tanta razón que solo hay que ver las noticias de esta semana.

Alba Carrillo, una prometedora modelo, con dos parejas fallidas, se plantea condenarse a estar sola tras el linchamiento que ha sufrido por ilusionarse con el portero del Real Madrid, Courtois. Chabelita, que vive y puede vivir del cuento, se siente despreciada por su familia y esconde su dolor en fiestas nocturnas donde se rodea de amigos y parejas interesadas que acaban vendiéndola por un minuto de fama. Igual de trágica es la vida que ha llevado Carolina Sobe, una de las concursantes más cañeras de esta edición de ‘GH Dúo’, que confesó en el ‘reality’ haber sufrido maltrato, abandono familiar y haber llegado a pedir para comer. Caso muy parecido el de Sofía Suescun, a la que le tocó vivir una infancia terrible que le han provocado unas carencias que disfraza de mujer ‘apisonadora’.

Detrás de Instagram se esconden verdaderos dramas e imperfecciones

Triste es leer a la extenista Arantxa Sánchez Vicario confesar que perdió a su familia y parte de su patrimonio por amor. Y tras haber pasado media vida de torneo en torneo, amasando una fortuna, no le queda nada, solo dos hijos cuyo régimen de visitas pleitea ahora en la corte de Miami. Por no hablar de María Jesús Ruiz y sus penurias, Malú que no levanta ni las persianas, Kiko Rivera y sus despilfarros juveniles...

Detrás de cada uno de estos famosos que colman las revistas, que arrasan en Instagram con sus vidas ideales, se esconden verdaderos dramas e imperfecciones, como humanos que son. La televisión es mágica y el maquillaje hace milagros, pero son humanos y por lo visto, la fama no da la felicidad.

Más 'Confidencias'...

- ¿A qué juega Arantxa Sánchez Vicario?

- La España cotilla vota

- El 'show' de María Jesús Ruiz