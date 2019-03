29 mar 2019

Sofía Suescun ha sido la última expulsada de la casa de 'GH Dúo'. Antes de la expulsión ella tenía que elegir un representante para su alegato y esa fue Ylenia Padilla. Muchos de los seguidores de ambas estrellas de la televisión no lo entendían pero, más tarde, en plató, se aclararon muchas cosas.

Dentro de la casa de 'GH' Ylenia se posicionó con Alejandro Albalá respecto a la relación que tenía con Sofía. Aunque dentro de la casa todas las cosas que se magnifiquen, ambas reconocen en la entrevista de Sofía que eso no es una justificación.

Sofía quiso aclarar qué fue lo que le molestó respecto a Ylenia y Albalá pero no quería seguir hablando del tema. "Lo que me molestó a mí, ya se lo dije a ella, es que en una conversación le quiso decir como que yo me estaba portando mal fuera. Eso me dolió en ese momento, pero ya está", le contaba a Jordi. En ese mismo instante Ylenia reacciona y delante de todos le pide perdón por lo que sucedió.

"Le pido perdón si le dolió y también le pido perdón por todas las veces que me he metido en esa relación", le dice la de Benidorm. "Realmente son dos chicos jóvenes y no hay que posicionarse tanto. Si eres amiga de las dos intenta ayudarle de otra manera", le decía un poco apenada por lo que pasó reconociendo que dentro de la casa las cosas se viven de otra manera. Pero ha reconocido su error y se ha llevado una buena imagen de sus intervenciones con Sofía.

A pesar de los malentendidos, como se había mencionado anteriormente, Sofía Suescun eligió a Ylenia y se excusó con un "Al fin y al cabo es la que más me conoce de todos los que están aquí". A lo que Ylenia entró al trapo y aclaró para los que le habían criticado: "Eso me gustó. Yo entiendo que la gente a lo mejor no lo entendiera que se lo dijera. Muchos me decían "Haber dicho que no". Pero si a mí me nace cuando ella me lo dice, y no me lo pienso ni un segundo, ¿qué voy a hacer? Yo le he tenido cariño y hago el alegato feliz".

Más noticias sobre Ylenia Padilla y Sofía Suescun

- Sofía Suescun, expulsada (de nuevo) de 'GH Dúo'

- El 'zasca' de Kiko Rivera a Ylenia Padilla y Sofía Suescun

- 'GH DÚO': Ylenia Padilla arrepentida de defender a Sofía Suescun