28 feb 2019

El concurso de 'GH Dúo' está que arde. No es precisamente porque Kiko Rivera esté nominado junto a Raquel, aunque para ser sinceros, esta semana las nominaciones han provocado un plus de estrés dentro de la casa. Las protagonistas esta vez han sido Ylenia Padilla y Sofía Suescun.

Ambas, comenzaron el concurso siendo muy amigas, tanto que no se separaban dentro de la casa. Pero eso parece que ya es pasado: Ylenia ha mostrado su arrepentimiento en pleno directo cuando Jorge Javier le pregunto por su amistad con la ganadora de 'Supervivientes 2018': "Me arrepiento mucho de haberla defendido tanto, la verdad", confesaba.

Y es que la razón de que ninguna de las dos quiera mantener su amistad es Alejandro Albalá. El acercamiento que este ha tenido con la de Benidorm ha provocado que Sofía no quiera saber nada de ninguno de los dos. Ylenia se defendía así: "A Alejandro le ha pegado tiritos y luego le dice que no quiere nada con él. Me parece que le quiere confundir, que le ha machacado ya demasiado".

Además, ha confesado que no han sido del todo sinceros con su 'affaire' sentimental para no dañar a Sofía: "Nos hemos cortado mucho de darnos cariño para no molestar a Sofía", concluía. ¿Volverán a hacer las paces dentro de la casa de 'GH Dúo' o tendremos que esperar a que lo aclaren todo en los platós de televisión?

