31 mar 2019

El cambio de cara le ha salido caro a Carmen Borrego, y no solo económicamente hablando. También ha tenido que soportar las críticas y burlas de todos los colaboradores de 'Sálvame' que no han creído nada de lo que contó en exclusiva a la revista Lecturas.

La hija de María Teresa Campos tuvo que hacer frente a una segunda operación porque la pérdida repentina de peso le había estropeado la primera intervención, haciendo que toda la zona de la papada quedara colgando.

Así, la malagueña se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' para enseñar definitivamente su nueva cara además de contestar a todos sus compañeros. "He estado escuchando todos los comentarios pero ha llegado un punto en el que me he sentido vejada como mujer y eso es inadmisible", comenta muy dolida.

Borrego hace referencia y especial hincapié en los comentarios -por los que ha llegado a llorar- que realizó Julián Gabarre, un morfopsicólogo que acudió el viernes a Sálvame para analizar el descolgamiento de papada. "No tengo que admitir como mujer que un señor hable de mi vagina. Es inadmisible. No podemos hablar en este programa de machismo o feminismo y después permitir que un señor venga a contar si mi marido está o no satisfecho sexualmente conmigo", lamenta la colaboradora.

También ha explicado que ha sido una etapa muy mala para ella y que ha sentido mucho miedo al pasar por quirófano unasegunda vez. Al parecer en su primera operación la anestesia no le sentó bien y tuvo problemas al despertar: "Tenía tanto miedo que he retrasado la operación varias veces. En la primera operación sufrí una especie de brote psicótico y cuatro médicos no eran capaces de hacerse conmigo".

