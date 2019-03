31 mar 2019 carlos gonzález

Hace unas semanas presentó We die young, cinta que ni siquiera se estrenó en cines, sino que fue directa a Internet y a DVD. Le preguntaron entonces si era verdad que en 2010 se peleó a puñetazo limpio con el presidente ruso, y cinturón negro de judo, Vladimir Putin.

Y Van Damme confirmó lo que parecía una leyenda urbana: dijo que sí. Aunque aclaró que era algo pactado, por esa afición a zurrarse que ambos comparten, y que él casi no lo cuenta. ¿Tan letal resulta el político en las distancias cortas? No, más bien, el actor cometió un error. En mitad de la pelea se dirigió a buscar la bolsa que llevaba para coger un protector labial. Los guardaespaldas de Putin pensaron que quería sacar una pistola y atentar contra él. "20 agentes de seguridad vinieron a por mí. Son muy rápidos", explicó a The Hollywood Reporter.

Mucho más peligrosa resultó su adicción a la cocaína durante los 90. Llegó a consumir 10 gramos al día. "Hacía una película detrás de otra, y entre medías tenía la promoción. Estaba agotado", contó sobre esta época que fue también la de su mayor éxito.

En 1994 rodó Street Fighter. Su director, Steven E. de Souza, recordó así la experiencia: "A Jean-Claude se le fue la cabeza por la droga. El estudio le puso un cuidador pero resultó una mala influencia. Estaba tan enfermo que buscaba escenas en el guión para filmar donde él no apareciera. En dos ocasiones le permitieron ir a Hong Kong y las dos volvió tarde. Los lunes ni se presentaba". Durante este rodaje también se lió con Kylie Minogue. Lo contó después: "Tuvimos una aventura. Hubiera sido anormal no tenerla. Ella era tan guapa y estaba delante de mí todo el día con esa hermosa sonrisa… Es una gran mujer".

A quien no le hizo gracia fue a Darcy LaPier, su cuarta mujer y con la que se acababa de casar por esas fechas: "Me sorprendió que lo contara a la prensa. Yo no lo sabía. Me hizo daño y me sentí traicionada".

Aunque en 2016, cuando le preguntaron a él por el tema en la televisión australiana, dijo que estaba harto de responder siempre a las mismas preguntas, se levantó y se fue.

Intervención machista

Su intervención más polémica, sin embargo, aún estaba por llegar. Fue el verano pasado en una discusión con Marlène Schiappa, ministra francesa de igualdad. Primero, él defendió que el papel de la mujer era quedarse en casa cuidando a los hijos mientras el hombre trabaja. Luego le preguntaron por el matrimonio gay y aseguró: "¿Hombres que se casan con hombres? Hombres que se casan, mujeres que se casan, perros que se casan… Todo el mundo se casa y todo el mundo se divorcia". Lo dijo alguien, por cierto, que se ha casado, y divorciado, cinco veces. Aunque dos de sus bodas fueron con la misma mujer: la culturista Gladys Portugues.

