La responsabilidad como madre de Chabelita ha sido cuestionada en numerosas ocasiones. De hecho, ha faltado en momentos muy importantes de la vida de su hijo y tanto sus seguidores como los de Alberto se encargan de echárselo en cara.

Ahora cuando ella está más feliz que nunca con Asraf, aunque Kiko Rivera crea que no van a durar mucho, Isa se deja ver más públicamente y hasta acude a platós. Sin embargo, no se le ha vuelto a ver, al menos en las redes sociales, con el hijo que tiene con Alberto Isla. Desde octubre del año anterior ella no comparte ninguna instantánea con su hijo y ha sido duramente criticada por ello.

En sus posteriores fotos tiene comentarios del tipo: "¿Y tú eras la que te quejabas de que no veías a tu mama y no te daban cariño de pequeña?". Pero no sólo en su perfil. Estas críticas han llegado también al de Alberto Isla. El padre que no pierde oportunidad para compartir todo lo que hace con el pequeño. Igual simplemente Isa no quiere compartir esos momentos íntimos, pero sí que saca tiempo para hablar de Asraf y de su familia en todos los platós.

"Gracias a Dios que tiene a este hombre este niño porque lo de la madre es de vergüenza. ¿Por qué no le dan la custodia de una vez? ¿Se está aprovechando del apellido? Vergonzoso. Los niños crecen y pedirán explicaciones. Para entonces, ojalá tu hijo sepa tu paradero, porque no lo sabes ni tú misma", escribían en el perfil de Alberto que muestra orgulloso a su hijo cada vez que puede.

Sin embargo, las críticas no sólo van para Isa. En esta sociedad posmoderna el cinismo y la ironía nunca se quedan cortos. Algunas de las seguidoras de Alberto le contestaban a su foto: "Bueno no se pasen con la madre porque este señor tiene dos hijos y siempre saca a uno por tener a la madre Pantoja. ¿Y el otro niño dónde está?". Pero también están los que piensan que, Instagram no es el reflejo de la vida real de nadie: "Yo no defiendo ni a la madre ni al padre. (…) Hay algo que se llama custodia compartida, 1 semana con la madre y 1 semana con el padre... Él sube fotos con su hijo cuando está con él, y quizás la madre no lo hace cuando está con ella. No quiere decir que la madre no esté con el niño".

