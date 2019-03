31 mar 2019

Isabel Pantoja podría volver a la televisión ocho años después de su histórica y emotiva aparición en el plató de 'Supervivientes 2011' para recibir a su hijo Kiko Rivera. Esta vez el motivo sería el mismo pero en distinto reality: 'GH Dúo'.

Así lo ha dejado caer Chabelita este sábado en el plató del 'Deluxe', que ha explicado que gane su hermano o no, su madre estaría dispuesta a acudir a la gala final para recibirle. "Me alegraría si lo hace porque miro por el bien de mi madre. Se que lo está pasando mal desde hace años y es una manera de reconciliarse con la gente y perder el pánico escénico que tiene", comenta Isa.

También ha asegurado que no tiene ningún tipo de celos de la relación de su hermano y su madre. "Mi madre no me trata distinto. Quizá públicamente lo parezca, pero en casa no", comenta.

El concurso llega a su fin y tras la expulsión de Sofía Suescun ya hay varios finalistas entre los que se encuentra Kiko, que a pesar de sus reiteradas crisis nerviosas en las que ha amenazado con abandonar, parece que aguantará hasta el final del reality.

El DJ podría hacerse con el maletín gracias al apoyo que está recibiendo de sus fans pero también de su familia. La colaboradora de 'Sálvame' Mila Ximénez aseguró que la tonadillera habría preparado una estrategia gracias a una centralita montada en Cantora paraque su hijo gane el máximo número de votos posibles. ¿Será la posible visita de Isabel Pantoja a Telecinco otra estrategia para alimentar el espectáculo y que Kiko Rivera gane?

