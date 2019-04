1 abr 2019

Antes incluso de que se hiciera oficial su ruptura con Alfred García, el nombre de Amaia Romero ya sonaba asociado al de Diego Ibáñez, vocalista del grupo madrileño Carolina Durante. Fue poco después de que la navarra sacara un tema con ella. Por eso, quizás, los rumores se fueron diluyendo.

Hasta ahora, que el tema sale de nuevo a flote. ¿Por qué? Porque el portal Cotilleo.es ha publicado, en exclusiva la foto de ese beso de la pareja. El primero. El que confirma la relación entre ellos y deja más que claro que la que fuera ganadora de 'OT 2017' ha pasado página de manera clara con Alfred.

Y parece, además, que no les importa ser vistos, porque esta primera muestra de cariño en público, a sabiendas de que podría haber 'paparazzi'. como así fue, se dio en medio de la calle. Así que, oficialmente, podemos decir que estamos ante una nueva pareja. Al menos, ante la posibilidad de que esto cuaje.

Lo cierto es que la ausencia de Amaia en el último acto promocional de Eurovisión junto a Alfred para ceder el testigo a Miki, quien nos representará en el festival de la canción el próximo mayo, llamó la atención y dio pie a las especulaciones. Ella manifestó que no tenía problema en cruzarse con su ex, como ya ha pasado otras veces, pero que no veía necesario ir a ese evento teniendo en cuenta la posición que ocupamos en el certamen en la pasada edición.

