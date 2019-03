14 mar 2019

Llevamos días escuchando hablar del feo gesto de Amaia Romero de no asistir a ese acto, dentro del marco de Eurovisión, para ceder el testigo a Miki, que será quien nos represente en esta ocasión en el certamen continental de la canción.

Muchos fueron los que barajaron la posibilidad de que la presencia de Alfred, con quien cantó el pasado año en Portugal y de quien era pareja hasta hace un par de meses, fuese el culpable de que no se hubiera presentado. Vamos, que el hecho de tener que coincidir con su ex, había causado que ella no se molestara en ir.

Hasta el momento, Amaia no se había tomado la molestia en contestar o dar una explicación al respecto, pero ayer sí lo hizo. La cantante estaba entre los numerosos rostros conocidos que acudieron a la presentación de 'Dolor y gloria', la nueva película de Pedro Almodóvar, y, como no podía ser de otra manera, se le preguntó por el asunto.

Tajante, digo "eso es mentira" cuando le comentaron si su ausencia estaba motivada por la presencia del que ha sido su novio durante un año. "Después de lo mal que quedamos el año pasado creo que no soy nadie para ceder el testigo a Miki en Eurovisión, según mi opinión", añadía la navarra.

También le daba un consejo a Miki ante la cita que tendrá lugar en Tel-Aviv, Israel, el 18 de mayo: "Que no se lo tome como algo importantísimo porque no lo es. Es un festival y es una cosa más en la vida". Y concluía: "Estoy hablando aquí como si llevase 20 años en la industria pero no, es como lo siento yo ahora. En ese momento lo veía como lo más importante y que era lo único que hacía en mi vida. Ahora lo veo con más perspectiva".

