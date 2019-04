1 abr 2019

Se venía comentando desde hace unas semanas: Isabel Pantoja podría tener un detalle con su hijo que iba a levantar ampollas. Sobre todo, con su hija, Chabelita, que va a poder volver a agarrarse a ese clavo del victimismo del doble rasero que tendría la tonadillera a la hora de tratar a sus hijos.

Efectivamente, la artista tiene pensado acudir al plató de 'GH Dúo' cuando vaya a salir Kiko Rivera para recibirle después de tres meses sin verle. ¿Por qué no lo hizo con Chabelita en ninguno de los 'realities' que participó? Esa es la pregunta que le debe estar rondando la cabeza a la joven y que provocaría un nuevo cisma en Cantora.

O no, porque era la joven quien confirmaba la noticia y no parecía hacerlo con resentimiento. "Para ella sería muy bueno, es una manera de volver a salir al mundo. Ella lo está pasando mal en los últimos tiempos, es una manera de reconciliarse con la gente y perder ese pánico escénico que tiene. La verdad es que no me importa si a mi hermano lo trata así y a mí de otra manera. Yo miro por el bien de mi madre", confesaba sobre ese posible 'remember' televisivo.

Chabelita, además, desmentía que el trato que le dé sea peor que el que da a su hermano. Vamos, que ha pasado algo que ha provocado que cambie ese discurso que nos teníamos aprendido casi de carrerilla. "Mi madre no me trata distinto", comenzaba esa explicación en 'Sábado Deluxe'.

Mi madre no me trata distinto a mi hermano"

"Quizá públicamente lo parezca, pero en casa no. Mi madre, por supuesto, me quiere, pero además tiene mucha más preferencia por mí en otros muchos aspectos y eso lo noto. No sé si es porque soy más pequeña que mi hermano, creo que el hecho de que a veces no me apoye es porque me sigue teniendo súper protegida", zanjaba el tema para que no se abriera debate alguno.

También habló de ese momentazo que nos regaló acudiendo a 'GH Dúo' para visitar a su hermano y que supuso su primera aparición conjunta en la primera pantalla: "Dije inmediatamente que sí. Y eso que creí que sería mi madre la que quería ir. Cuando ella me dijo que no, que fuera yo, en el fondo, sentí un alivio. No por mí, porque no tengo celos de mi hermano, sino por lo que la gente hablaría luego. Me molestan más esas cosas, que lo que me dolería a mí".

