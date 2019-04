1 abr 2019

La semana pasada habíamos hablado de que Sandra Barneda -su pasado como actriz- parecía no contar para Mediaset. Al menos, que el grupo de medios con el que tiene contrato no tiene un proyecto en el que encajarla. Y que sin libro a la vista que escribir, iba a embarcarse en el maravillosa aventura de ser 'youtuber'.

Dicho y hecho. Sandra ya tiene su canal y ha debutado con todas una declaración de intenciones: definiéndose de manera clara y sin tapujos, para no dar lugar a interpretaciones y poner los conceptos sobre la mesa sin dobleces. Quizás para evitar situaciones como la de los rumores de su crisis con Nagore Robles.

"Soy mujer, feminista, lesbiana y de izquierdas", comienza la presentadora en ese primer programa del espacio que ha abierto en la plataforma de vídeos. Un espacio que pretende ser un magacín 'online' para "charlas, debate y un club en directo de mujeres. Voy a mostrar lo que soy y lo que me interesa", tal y como ella misma ha explicado.

Soy más frágil de lo que aparento"

"No me gustan las imposiciones. Nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer. Para ser libre tienes que dejar de lado el miedo", revela Barneda ante esta nueva audiencia. Y, como quiere mostrarse al natural ante ellos, añade: "Soy intensa. Me aburre mi propia coraza de seguridad. Soy más frágil de lo que aparento". Sin dobleces.

Todo ello mientras esa participación como presentadora de los espacios de 'Supervivientes' siguen en el aire en una edición de lo más atípica, ya que hay que recordar que Jorge Javier Vázquez tampoco se podrá poner al frente de las galas, al menos desde el principio, como consecuencia del ictus sufrido hace un par de semanas.

