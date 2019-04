2 abr 2019

Sin duda, estos han sido los años más duros para Ana Obregón y su familia. Tras haber luchado contra el cáncer, su hijo, Alex Lequio, no para de darle muestras de amor a su madre por redes sociales. La última, que ha emocionado a todo el mundo, una imagen madre-hijo en una piscina de Estados Unidos, enseñando esa sonrisa que los define a ambos, a pesar de las adversidades que hayan podido vivir. Y que demuestra, una vez más, cómo la actriz ha dado y daría todo por su descendiente.

"Recuerdos de mi última aventura por Estados Unidos con la mamísima mamá. Esa era la piscina de Nueva Jersey por la que me perseguía con un paraguas a lo Mary Poppins para que no me diera el sol", confiesa el hijo del Conde Lequio. Una publicación que ha emocionado y llevado a su madre hasta aquel delicado momento, y que además le ha llevado a dedicarle unas palabras: "Eres único, ¡conviertes el dolor en sentido del humor! Y luego vas, y subes esta foto a Instagram en la que tú estás sin pelo, y yo con un chicle en la boca", expresaba.

Aun así, la lucha no ha acabado para Ana Obregón. La actriz participó el pasado fin de semana en la quinta pasarela solidaria "Contra el cáncer nos mojamos todos", celebrada en el Palacio de Congresos de Ibiza. Un evento que cada año organiza la modelo Laura Ferrer en homenaje a su madre, Lali Ferrer, que falleció debido a esta enfermedad, con el objetivo de recaudar fondos para su lucha, y de la que Obregón ha vuelto a casa "feliz" por el éxito obtenido este año.

