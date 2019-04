2 abr 2019

Alberto Garzón, coordinador general de IU, se presenta de cabeza de lista en la candidatura de Unidos Podemos para las próximas elecciones generales por la provincia de Málaga. No será la única cita electoral que tiene este año ya que, en pocas semanas, los españoles estamos convocados a las urnas para elegir nuestros representantes en las municipales, autonómicas y europeas. Pero en esta entrevista, Alberto nos ha querido mostrar la parte más intima de su personalidad, de su vida, de su familia humana y gatuna.

Corazón Alberto, ¿quién eligió los nombres de sus gatos: Winter y Elendil?

Alberto Garzón Winter, se lo puso mi mujer (Anna Ruiz) por Juego de Tronos. Lo encontró en la calle, era un gato que tenía antes de que empezáramos nuestra relación. Elendil, es el personaje de El Señor de los Anillos, fue un regalo que nos hizo un amigo de la camada que tuvo su gata.

C. A Winter, ¿le han quedado secuelas de sus duras vivencias en la calle?

A.G. El veterinario dijo que podía haber sufrido maltrato. Se lo encontró una amiga de Ana y se lo regaló. Era un día lluvioso y creemos que por eso tiene pánico al agua. Cuando llueve se mete en los armarios. Le ha quedado ese trauma.

C. ¿Winter le hizo un buen recibimiento a Elendil?

A.G. Fue difícil, pero menos de lo que pensábamos. Nos habíamos preparado, con veterinarios y con gente que tenía experiencia. Tuvimos que traer prendas con olor, pero la clave fue acercarlos poco a poco. Winter le gruñía cuando se acercaba el pequeño. Eran situaciones que me producían mucha curiosidad, por eso quise compartirlas grabando un vídeo que colgué en las redes. Ahora juegan mucho y duermen juntos.

C. A su vida también ha llegado Olivia, su hija. ¿Ha resultado difícil la adaptación con su familia gatuna?

A.G. Olivia es muy bebé todavía, pero la adaptación ha sido buena, porque Winter y Elendi no son gatos problemáticos. No le han sacado las uñas, pero cuando están cerca tenemos una vigilancia severa. Aunque es verdad que hemos tenido que hacer algunos cambios. Antes, dormían en nuestra habitación y ahora no. Pero su relación es muy buena: cuando Olivia llora, se acercan para ver qué le ocurre y ella ha empezado a tocarles.

C. ¿Cómo definiría el carácter de los dos felinos con los que vive?

A.G. Son muy cariñosos, Winter tiene debilidad por Ana, y Elendil es muy travieso. El verano pasado los llevamos de vacaciones a Málaga y se cayó desde un cuarto piso y sobrevivió. Es más despegado. En el bol donde bebía le hemos colocado una fuente porque bebe agua con la mano. Hay veces que parece un perro, le lanzas cosas y te las trae. Pero los dos son mimosos.

C. Algunos de los políticos que he entrevistado exigen medidas contra el maltrato y el abandono de los animales. ¿Qué se puede hacer más en este sentido?

A.G. Me ha avanzado mucho en los últimos años. La gente que tengo a mi alrededor está muy concienciada, sobre todo los jóvenes. Ya no se ven en las tiendas los perros en jaulas… Creo que es una mezcla de cultura y normativa. Falta mucho por hacer, por eso es fundamental el activismo animalista, que se una gente para educarles, incluso a través de las redes sociales. También hay otra lucha por nuestra parte contra el toreo con final de muerte. Está difícil, pero es necesario: estamos hablando de otro tipo de tortura y de maltrato y que está tratado como cultura.

C. ¿Qué supone para Alberto Garzón presentarse por Málaga?

A.G. En lo personal, tiene un componente especial porque es la provincia donde yo crecí. Y tanto mi mujer como mi hija de siete meses nacieron allí. Respecto a la parte política, supondrá mayor visibilidad para el proyecto de IU y la oportunidad de encabezar la defensa de la clase trabajadora en una provincia especialmente amenazada tras la llegada de PP, Ciudadanos y VOX al gobierno de la Junta de Andalucía.

C. Para IU, ¿cuáles son los retos para las próximas elecciones generales?

A.G. Defender las condiciones de vida de la ciudadanía. Hay cierta recuperación de la economía de las grandes empresas, pero esta no llega a las familias trabajadoras, cada vez más asfixiadas. Además, afrontamos unas elecciones históricas ante la irrupción de la extrema derecha. A los ataques y amenazas que estamos recibiendo tenemos que responder en las urnas con toda la contundencia que nos permite la democracia. En 2019, nos jugamos muchos de los derechos que conquistaron nuestros mayores.

C. Inmediatamente después de las generales, vienen las municipales, autonómicas y europeas. ¿Cuáles son sus objetivos?

A.G. Maximizar nuestra presencia institucional. Es un escenario complejo porque vamos con muchas alianzas. La idea es que cuantos más concejales, afiliados a IU, mejor.

