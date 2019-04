3 abr 2019

Lolita Flores ha confesado cuáles son sus secretos de belleza. Si hasta ahora la piel de la artista era una de las más envidiadas que a sus 60 años está impecable de imperfecciones, tiene un secreto, hay que conocerlo. Esto es lo que se hace Lolita Flores para mantener una piel impecable y el miedo que le tiene a los quirófanos.

La artista reconoce que ella tiene muchas cosas que hacer y que el tiempo es oro, pero hay que cuidarse: "Hay que llevar unos cuidados especiales porque si no yo no estaría así". Puede ser multifacética, y cumplir con todas sus responsabilidades familiares y seguir en esta línea. "Yo soy artista, madre, abuela, hermana, tía y sobrina, pero siempre saco tiempo para cuidarme, pero sí, es verdad que me cuido"

"Llegue a la hora que llegue a mi casa, es muy importante desmaquillarme, ponerme el tónico, el suero, el elixir, la crema de día, la crema de noche y, sobre todo, limpiarme la cara a conciencia. Sobre todo, para nosotros, los artistas, que estamos todo el día con los focos, que te abren el poro y, toda la porquería que llevas en la cara te lo mete para dentro", comenta detalladamente sobre qué se hace y qué no cada día.

¿Ha pasado ya por quirófano? De momento no. Asegura que eso es otro nivel y que ella no está preparada. "Yo todavía no me he hecho ningún lifting. No soy amiga de los quirófanos", confiesa más por miedo que por resultados. ¡No le hace falta porque está increíble! Después de verla disfrutando al máximo en el bautizo del hijo de Elena Furiase, y conocer sus rutinas de belleza, Lolita se muestra más cercana que nunca.

