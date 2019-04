3 abr 2019

Si hay alguien que se ha comprometido siempre con todo en lo que cree, esa es Lena Dunham. La actriz, que hace unos meses descubría que padecía una endometriosis, ha querido dar un paso al frente y apoyar, de una manera curiosa y contundente, a todos aquellas mujeres que, como ella, padecen una enfermedad crónica.

Lena ha sorprendido a sus 'followers' con un tatuaje en la nuca en el que se puede leer una única palabra: 'sick' -enfermo-. La explicación de por qué lo ha hecho no es otra que el hecho de que pretende apoyar a esas mujeres que luchan día a día por su salud, sabiendo que su dolor puede paliarse, pero no sanarse por completo.

"A veces, la forma en la que más temes ser llamada, es la mejor forma en la que puedes llamarte a ti misma", ha escrito Dunham junto a la foto, añadiendo: "Gracias a mis hermanas, en este vertiginoso pero brillante periodo de trabajo. ¡Estoy atada a vosotras!".

No es el primer tatuaje que se hace Lena -y es bastante probable que no sea el último-, pero quizás sí que sea el más especial. O el que más haya conmovido a sus seguidores, que se han hartado a darle 'like' a la instantánea.

