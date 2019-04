3 abr 2019

La visita de Kylie Minogue a Dublín el pasado mes de octubre fue un éxito. La expectación era máxima en el pueblo irlandés. En todo el pueblo irlandés. Y recalcamos lo de 'todo', porque hasta el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, estaba deseando que la cantante pisara suelo de su país.

Lo sabemos porque, a pesar de que este se ha afanado para que no saliera a la luz, el diario 'The Irish Mail' publicaba el pasado domingo el contenido de una carta que le mandó, como fan pero con un folio oficial con membrete del gobierno, a Kylie para intentar darle la bienvenida.

"Querida Kylie, solo quería dejarle una breve nota antes del concierto en Dublín. Realmente estoy deseándolo. ¡Soy un gran fan! Entiendo que estará en el hotel Merrion, que está justo al otro lado de la calle donde está mi oficina en los edificios gubernamentales. Si lo desea, me encantaría darle la bienvenida a Irlanda personalmente", son las líneas que se pueden leer.

A pesar de que desde su equipo de asesores alegaron que las palabras de Varadkar eran a título personal, el hecho de que usara ese folio con membrete es lo que ha llevado a la polémica, acusándole de estar ocultando información al pueblo irlandés.

Mientras el escándalo campa a sus anchas, el primer ministro se encuentra de visita oficial por Francia. ¿Aclarará algo a su vuelta? Sí lo hizo poco después de ese concierto de Minogue, al que acudió. Se dijo que Leo había sido a cenar y a tomar unas copas durante el transcurso del mismo.

Este contestó con un tuit muy contundente, asegurando que todo lo consumido, lo había pagado de su bolsillo. "Me han informado de una publicación en las redes sociales que decía que había tenido una comida gratis en un concierto la otra noche. No es verdad. No hubo comida, solo tomamos copas y pagué. Tengo el recibo para probarlo", se podía leer.

