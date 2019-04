4 abr 2019

"No hay peor sensación que no llegar donde eres esperado", decía el cantante de 'El alma al aire' en su última publicación de Instagram. Alejandro Sanz lanza mañana viernes su nuevo trabajo: 'El disco', un proyecto con el que se ha mostrado muy ilusionado desde que sacó a la luz 'No tengo nada', su primer 'single', el pasado noviembre.

Pero, a pesar de la emoción, a tan solo unas horas del gran día, el cantante se ha visto obligado a aplazar las promociones que tenía planeadas debido a una neumonía que le ha llegado en el momento más inoportuno. Así, ha decidido dar la noticia él mismo y disculparse a todos sus seguidores: "Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro", comenzaba la carta.

A continuación, lanzaba una noticia que, posiblemente, preocupe a todo aquel que siga su música: "Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento. Los medios y mis fans me esperaban, y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado", continúa Sanz.

El compositor espera que la enfermedad no se alargue demasiado, pero señala la importancia de curarse bien para "retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco", concluía el cantante sin antes mostrar el amor que tiene a todas las personas que le apoyan.

Sin haber sacado el disco, tanto el 'tour' -con el que ha hecho 'sold out' en casi todas las ciudades españolas-, como sus nuevos temas están siendo todo un éxito. Su canción con Nicky Jam -'Back in the city'- supera los 9 millones de visualizaciones, y la que tiene junto a Camila Cabello -'Mi persona favorita'- casi alcanza los 10.

