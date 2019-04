5 abr 2019

Poco se ha comentado que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cobre 367.000 euros por ser el orador estrella de la Cumbre Mundial de Turismo que se celebra estos días en Sevilla. A esta cantidad hay que sumar los gastos de su viaje y el de su séquito, la seguridad y el alojamiento, nada barato ya que se ha reservado casi todo el hotel Alfonso XIII, el más lujoso de la capital.

Una inversión que se verá revertida ya que además de los patrocinios y subvenciones, los asistentes han tenido que abonar 4.000 euros por la inscripción. Muchos de ellos han rellenado una solicitud para hacerse una fotografía junto a Obama. Tal ha sido la demanda, que se les entregaba un número y una hora concreta para inmortalizar el momento al finalizar su intervención.

Esto sí son bolos bien pagados y no lo de los tronistas o personajes de televisión que alternan por discotecas. Pero no solo Obama los hace, hay un grupo de ‘speakers’ de todas las nacionalidades –desde políticos a activistas– que se pasan el año asistiendo a congresos. Todos tienen un caché y cobran por adelantado, de lo contrario, ni siquiera se desplazan. Sus experiencias personales y su bagaje profesional cotizan al alza.

Para que luego digan que no hay que estudiar y que el dinero fácil lo da la fama. Muchos se llevaban las manos a la cabeza porque Pantoja hubiera podido cobrar 80.000 euros a la semana por participar en un ‘reality’ y no se han escandalizado por lo que percibe Obama por un discurso de menos de una hora. A mí Pantoja me parece cara y Obama barato. Siempre ha habido clases.

