5 abr 2019

Compartir en google plus

Macarena Gómez ha compartido en Instagram una imagen del nuevo miembro de la familia. Les ha regalado a los hombres de la casa una alpaca. Y, como era de esperar, sus seguidores y más se han revolucionado y le han criticado duramente en las redes sociales.

De por sí, el tema de las macotas y la privación de libertad de ciertos animales es una polémica muy sonada no sólo en Instagram, sino en la calle y cualquier punto de encuentro del día a día con amigos. El hecho de que una persona famosa tenga como mascota a animales como este, ha despertado revuelo sin duda entre todos sus seguidores y más.

"'Paco, el Conquistador', un nuevo miembro en la familia. Regalo de cumple a los hombres de la casa", escribía la actriz junto a la foto que colgaba en Instagram. En ella aparece Macarena junto a la alpaca que lleva una correa y posa muy erguida y quieta. Macarena luce unos pantalones color verde oliva, una camisa blanca y una americana azul marino. La foto cuanto menos preciosa es. Pero ha despertado muchos sentimientos encontrados.

Muchos de sus seguidores le escribían: "¿No es mejor dejarla en libertad?", "Pero, ¿qué necesidad? Me parece una excentricidad, me da penita el animal", o "Qué mínimo que expliques en qué condiciones está el animal y cómo es que te lo regalaron y no está en su hábitat natural, que es donde debería estar".

De momento la actriz no se ha pronunciado pero ya los reproches suenan por todas partes. Además, muchos atañen a que es un personaje público y que debe ser responsable con lo que comparte porque muchos de los que vean la foto van a querer uno igual…

Otras fotos que han revolucionado Instagram

- La foto con la que Cristina Pedroche vuelve a provocar en Instagram

- Los mejores selfies de las famosas sin maquillaje en Instagram de 2019

- La reflexión de Elena Tablada sobre la maternidad con la que ataca a David Bisbal