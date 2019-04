5 abr 2019

Su mensaje ha consternado a sus seguidores. Porque Hilaria Baldwin, que debía habernos informado, como ha hecho otras veces en las redes sociales, de su embarazo, lo que ha hecho ha sido dar la noticia de que puede que haya perdido el bebé que estaba esperando junto a Alec.

Hilaria ha colgado una foto en ropa interior, tocándose levemente la tripa, y escribiendo al lado: "Quiero compartir con vosotros que probablemente estoy experimentado un aborto involuntario. Siempre me prometí que si me quedaba embarazada de nuevo, compartiría la noticia con vosotros rápidamente, incluso si eso significa una pérdida pública".

Probablemente estoy experimentado un aborto involuntario"

"Siempre he sido muy abierta con todo lo de mi familia, fitness, embarazos... y no quiero guardar esto en secreto solo porque no sea tan positivo y brillante como el resto", continúa, advirtiendo que en todo momento ha tratado de ser clara con lo que le pasa en su vida con sus seguidores en Instagram.

"Pienso que es importante mostrar la verdad, porque mi trabajo es ayudar a la gente a ser más real y abierta. Además no me da vergüenza esta experiencia. Quiero ser parte del esfuerzo por normalizar el aborto involuntario y eliminar el estigma que hay sobre ello. Hay mucho secretismo durante el primer trimestre. Y eso funciona para algunos, pero yo personalmente lo encuentro agotador. Tengo náuseas, estoy cansada, mi cuerpo está cambiando. Y tengo que fingir que todo está bien, y realmente no es así. No quiero fingir más. Espero que me entendáis", se desahoga.

El embrión tiene latidos de corazón, pero no es fuerte"

"Así que esto es lo que está pasando ahora: el embrión tiene latidos de corazón, pero no es fuerte, y el bebé no está creciendo mucho. Así que estamos esperando, y esto es lo difícil. Tanta incertidumbre... Pero las posibilidades son muy, muy pequeñas de que sea un embarazo viable. Tengo completa confianza en que mi familia y yo vamos a superar esto, incluso si el viaje es difícil", detalla sobre su estado y el de ese niño que no sabe si llegará a nacer.

"Estoy muy feliz con mi increíble doctor, mis queridos amigos, y mi adorable familia... Mi marido y mis cuatro bebés sanos me ayudan a llevarlo juntos y tener la perspectiva de lo maravillosa que es la vida, incluso cuando en ocasiones parece fea. La suerte y la gratitud que siento por ser la mamá de los bebés, es maravillosamente abrumadora y reconfortante. En sus comentarios, por favor sean amables. Me estoy sintiendo un poco frágil y necesito apoyo. Espero que compartiendo esto pueda contribuir a crear conciencia sobre este tema tan sensible", concluye la mujer de Alec Baldwin.

Más noticias sobre Hilaria Baldwin...

- Hilaria y Alec Baldwin, padres por cuarta vez

- Los problemas de salud de Hilaria Baldwin tras dar a luz a su cuarto hijo

- Alec Baldwin y Hilaria Baldwin publican la primera foto de su hijo recién nacido