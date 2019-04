6 abr 2019

Kiko Hernández ha sacado a la luz una serie de tuits de Irene Rosales en los que se ríe de las personas con sobrepeso. Ya los publicó hace cuatro años en su blog y vuelven a salir a la luz por la ausencia de respuesta de la mujer de Kiko Rivera.

"Hemos anunciado que Irene desde hace años desde una cuenta de Twiter se metía con gente de sobrepeso. Justo antes de conocer a Kiko Rivera. Ella los borró para que ustedes no supieran que había colgado eso", decía Kiko Hernández preparado para sacar las polémicas capturas de pantalla de los tuits de Irene Rosales.

En el primer tuit de Irene Rosales aparece un hombre, al que no se le ve la cara, con una "tripa bastante enorme" como apunta Kiko Hernández. "Digamos que no tendría por qué tener complejos", escribe Irene junto a la imagen. "Muy graciosa y muy divertida haciendo fotos a la gente con sobrepeso y en una red social", decía Kiko irónicamente. "Este señor tendrá familia, se dedicará a lo que sea y no tiene ganas de participar de esto y no hay que reírse tampoco de esta persona", apuntaba el colaborador, "No puedes utilizar una red social para reírte a un anónimo porque tiene sobrepeso. Que le hubiera hecho fotos a Kiko Rivera que estaba como él o más", decía muy enfadado.

Tuit de Irene Rosales riéndose de la obesidad. pinit TELECINCO

El segundo tuit no es menos polémico: "Nueva versión del Pou" y una imagen de un hombre con sobrepeso en el mostrador de lo que parece una consulta. Recordemos que el Pou, como apunta Kiko, es un juego con un excremento que va creciendo. Aunque todos los colaboradores apuntan a que esto es muy normal en las redes sociales, debería despertarse la conciencia social y no arremeter contra el físico de otras personas.

Los tuits de Irene Rosales riéndose de la obesidad. pinit TELECINCO

Todos creen que ella está arrepentida y que debería pedir perdón pero Kiko aclara que tiempo ha tenido: "Esto lo publiqué en el Confesionario de Kiko y todavía no ha pedido disculpas. Creo que tiempo ha tenido".

