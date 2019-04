4 abr 2019

Irene Rosales no es una mujer que se ande por las ramas. Ya antes de entrar en 'GH Dúo' dejó claro que si ella y Kiko Rivera habían tomado la determinación de participar, no era por otro motivo que por la necesidad de hacer caja. Las deudas con Hacienda les tenían ahogados y necesitaban ese dinero para poder saldarlas.

Durante mucho tiempo hay quien se ha preguntado cómo es posible que, con la cantidad de dinero que entraba en casa de los Rivera-Rosales, no hubiesen sido capaces de solventar sus problemas con el Fisco. Ayer, desde Guadalix de la Sierra, ella explicaba qué es lo que había pasado. Con total sinceridad. Nos parezca mejor o peor.

Irene confesó todo después de ver unos vídeos en los que María Jesús Ruiz, además de asegurar que esta se comportaba de manera tibia en el 'reality' para no meterse en follones, hablaba de manera despectiva sobre las deudas del matrimonio con Hacienda.

Y a Rosales se le acababa la paciencia y empezaba su réplica, advirtiendo, de entrada, que en estos meses jamás se había metido en el mismo para hablar mal de nadie, pero que su paciencia, como la de todo el mundo, tiene un límite. Irene le daba la réplica a la ex Miss España con contundencia, para que no puedan volver a tacharla de andarse con medias tintas.

"Con respecto a si soy una persona tibia, es mi personalidad. No la voy a cambiar porque entre en un 'reality', y sí, yo he entrado aquí por una deuda y estoy muy orgullosa de que 'GH' me haya dado la oportunidad de entrar aquí para poder quitármela", comenzaba su defensa la modelo.

Que hable de lo de fuera me parece lamentable y rastrero"

"Aquí lo que hay que hacer es hablar de las personas por lo que se vea dentro de una casa, no por lo de fuera… Yo no he hablado de lo que esta señorita haya podido hacer fuera porque tengo la gran suerte de no conocerla. Antes de entrar, no sabía ni si era una mujer joven o mayor", le afeaba la conducta antes de continuar: "Yo jamás utilizaría nada de fuera de este concurso para atacar a una persona. De aquí dentro me parece bien que diga lo que quiera, pero que hable de lo de fuera me parece lamentable y rastrero".

Era el momento de aclarar qué es lo que les había pasado para haber visto cómo esa deuda crecía: "Hemos entrado aquí porque tenemos deudas los dos, porque yo he preferido, y voy a ser sincera, no pagar a Hacienda para poder tener dinero en mi casa, y ahora tengo una deuda que tengo que pagar. Y tres, si ser concursante tiene que ser echar mierda o arrastrar a otras personas o hablar mal de ellas, lo siento mucho pero no valgo para este 'reality' ni para ser ganadora, porque no soy así".

Irene sacaba las uñas por su marido, puesto que Kiko, tras ver el ataque de María Jesús a sus espaldas -que trató de pedir perdón sin que Irene se lo concediera-, se puso más que nervioso. Le tocó y hundió. Pero la pareja, la única que ha conseguido llegar junta hasta la final, ya se ha rehecho para ester arreón final de camino al maletín de los 100.000 euros.

Más noticias sobre Kiko Rivera...

- Kiko Rivera pide una hora sin cámaras con su mujer en 'GH Dúo'

- Por qué Kiko Rivera deberá abandonar 'GH Dúo'

- 'GH Dúo': Kiko Rivera habla de sus graves problemas económicos