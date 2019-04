7 abr 2019

Parece que algo está cambiando en la relación de Chelo García-Cortés y su pareja Marta Roca Carbonell. Hace tan solo unas semanas que la pareja protagonizaba una portada para Diez Minutos en la que ambas aparecen besándose en la playa sin mayor preocupación porque los paparazzi pudieran captarlas, un asunto que según Marta estaba pactado y que llegó a sentirse muy incómoda.

Unos días más tarde Marta se mostraba por primera vez ante las cámaras de 'Sálvame' que la encontraron paseando por la playa de Casteldefels. Ahora ha concedido su primera entrevista en público, en el mismo plató de 'Sábado Deluxe'.

Tras 29 años en el anonimato la mujer de Chelo se ha sentado ante los colaboradores para contar todos los episodios, tanto los buenos como los malos, por los que han atravesado juntas en su relación. Y aunque parecen estar enamoradas y más unidas que nunca, no todo han sido buenas noticias.

Problemas económicos

Uno de los principales problemas que la pareja ha tenido que asumir durante estos últimos años tiene que ver con el dinero. Marta no ha tenido ningún reparo en reconocer que se sentaba en el sofá para lidiar con la situación económica por la que atraviesan y que comenzó hace unos años por las deudas de Chelo con Hacienda.

"Me dolió mucho que Chelo me ocultara sus problemas con Hacienda", confesaba Marta dolida. Un asunto que asegura haberle paado factura al provocarle una fuerte depresión que le quitó la ilusión y las ganas de vivir. Un trastorno mental que ha comenzado a superar ahora ya que hace tan solo unos cuatro o cinco días no era capaz de salir a la calle. "No podría salir a la puerta de mi casa ni coger el coche", explica.

A pesar de todo están consiguiendo superar las adversidades e incluso Marta ha contado cómo se conocieron: "Nos enganchamos en la primera noche de amor". Y añadió que fue ella quien se decidió a pedir matrimonio a Chelo. Al final de la entrevista ambas sellaron su amor con un gran beso y la colaboradora ha aprovechado para decirle un emotivo mensaje: "Estoy orgullosa de ti y te quiero".

