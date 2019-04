7 abr 2019 Carlos González

Acaba de conceder una entrevista al cómico Marc Maron y ha hablado de dos de sus peores errores. Uno de ellos, según ha reconocido, le hizo perder una fortuna: "Rechacé el papel del ‘Doctor Macizo’ en Anatomía de Grey. Eso probablemente me costó 70 millones de dólares". Aunque no se arrepiente. "No era para mí", dice, y su carrera entonces estaba más que consolidada gracias a otra serie: 'El ala oeste de la Casa Blanca'.

El otro error fue mucho peor y casi no vuelve a trabajar en su vida. En 1989, cuando solo tenía 25 años y era uno de los actores más prometedores, se filtraron un par de vídeos suyos manteniendo relaciones sexuales. "Lo malo es que no esperé 20 años. Si no, hubiera ayudado a mi carrera", ha bromeado ahora y en su mente seguro que estaban Paris Hilton o Kim Kardashian, dos personajes que saltaron a la fama gracias a una de estas grabaciones.

Pero resulta difícil creerlo. Entre otras cosas, porque una de las chicas que aparecía tenía solo 16 años. La había conocido a ella y a una amiga ese mismo día en un bar y los tres acabaron la fiesta en una habitación de hotel. La edad mínima para mantener relaciones sexuales entonces, sin meterse en líos con la Ley, era 14 años, así que Lowe de ese delito se libró. Pero había otro problema: lo había grabado todo y para participar en un vídeo de esas características, sí debía tener más de 18.

Al acabar, ambas mujeres desaparecieron con la cinta. Según contaron los vecinos de la menor, ella iba presumiendo de que lo había hecho para chantajear al actor y pedirle dos millones de dólares. La madre entró en acción y presentó una denuncia. A Rob Lowe podían caerle hasta 20 años de cárcel. El vídeo encima empezó a venderse de forma ilegal —5.000 dólares pedían por él— y mucha gente pudo verle en acción.

Al final, los abogados del actor llegaron a un acuerdo con la menor y su familia para que retiraran los cargos, aunque nunca se supo cuánto tuvo que pagar. "Fue una de las mejores cosas que me han pasado", contó Lowe en su día a Oprah Winfrey sobre este escándalo, ya que le llevó a echar el freno a su loco ritmo de vida y a ingresar en una clínica de desintoxicación. En 1990, un mes después de recibir el alta, empezó su relación con Sheryl Berkoff, con la que se casó, tuvo dos hijos y aún sigue. Antes había salido con Melissa Gilbert, Estefanía de Mónaco, Winona Ryder y Nastassja Kinski entre otras muchas.

Y cuando todo parecía perfecto y en calma, estalló un nuevo escándalo. En 2008, una niñera que había trabajado durante siete años para la familia, acusó al actor de acoso sexual. Él respondió asegurando que ella había intentando chantajearle. En esta ocasión le pedía un millón y medio de dólares, pero él era inocente y demandó a esta exempleada y a dos más. La batalla legal se resolvió un año después cuando ambas partes retiraron sus acusaciones.

