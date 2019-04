8 abr 2019

Isabel Pantoja se está volcando con el concurso que está realizando su hijo, Kiko Rivera, en 'GH Dúo'. Supimos, por mediación de Anabel Pantoja, lo orgullosa que estaba de este tras haber confesado que había superado una adicción a las drogas. El rumor de que estará en el plató para recibirle cuando salga, cada día es más intenso.

La semana pasada, le escribió unas bonitas palabras en una tarjeta para animarle de cara a esa final en la que se ha colado y que se celebrará este miércoles y jueves. Y, ayer, realizó una llamada a la casa de Guadalix de la Sierra, por si quedara alguna duda de que está volcado en él y en su concurso. Y, de paso, para encender, por enésima vez, las habladurías sobre un trato distinto hacia él y su hija, Chabelita.

Tras los saludos pertinentes, Isabel le decía a su hijo: "Cariño, escúchame. Muchísimas felicidades vida mía. Te estamos apoyando a muerte. Te veo 24 horas al día. Te quiero, te amo. La abuela está bien. Ganes o no ganes, para mí y para muchísima gente eres el ganador".

Él, le contestaba: "Espero que te sientas muy orgullosa de mí. Voy a seguir hasta el final. Dile al tito que lo amo". La respuesta de Isabel era contundente: "Estoy orgullosa de ti desde el día que te parí". ¿Necesita más pruebas Kiko de que su madre está con él de manera incondicional?

Una vez colgaron, Kiko agradecía a la dirección del programa el detalle. "Muchísimas gracias. Este premio es el mejor que uno puede tener. Me he superado en este concurso. Me está costando mucho esta semana por no estar con Irene. Le mando un beso a todos los míos y les digo que voy a seguir luchando", manifestaba.

"De verdad, gracias por esta llamada. Me ha ayudado muchísimo. Necesitaba hablar con mi madre y saber cómo se sentía. Doy las gracias al programa por haber vuelto a confiar en mí", concluía el 'DJ' que, en otros 'realities', se había rendido a las primeras de cambio.

