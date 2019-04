8 abr 2019

Claro y directo. Kiko Matamoros , tras la reciente reconciliación con su hija, ha querido zanjar los rumores que relacionaban a Anita con Tony Spina. “Evidentemente, estas declaraciones pueden hacer daño a mi hija, pero ella tiene su novio, tiene su vida perfectamente encauzada y no le interesa este mundo absurdo”, afirmaba tajante. Pero, ¿quién es?

Se llama David Salvador, es empresario y está licenciado en Odontología. Lejos de la pequeña pantalla, el chico de Anita posee una de las cadenas de comida más conocidas de los últimos meses: 'Tasty Poke', un restaurante de comida hawaiana que, en tan solo un año, ha conseguido abrir seis locales entre Madrid y Málaga, y tiene previsto extenderse al extranjero.

Posiblemente este sea el hilo conductor de su amor, pues el restaurante tiende a impulsarse a través de Instagram, contando con distintas 'influencers' para su promoción, trabajo que desempeña la hija de Makoke desde hace meses y que compagina con sus estudios en Milán.

Por su parte, Anita no ha dicho nada al respecto, pero publicó una foto de ella y su chico abrazados frente a la Fontana di Trevi, acompañado de un texto de lo más cariñoso: “Orgullo no es suficiente para describir cómo me siento ahora mismo”, escribía.

