27 mar 2019

El 'reality' que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, tiene en Mtmad está sirviendo para que se abra ante la audiencia y muestre los aspectos más íntimos de su vida. También para enseñarnos cómo es la relación con su abuela materna, María Teresa Campos, a quien hizo hueco en uno de los últimos episodios.

Pero lo que ha querido revelar es qué pasó entre ella y Anita Matamoros, hija de Kiko y de Makoke, para que esa amistad tan estrecha que habían mantenido desde hace años, se haya roto. O al menos, ya no sea lo que había sido hasta hace muy poco.

"Nos enfadamos", comienza Alejandra, que reconoce que la culpa fue suya. "Me invitó a su cumpleaños. Yo estaba en Málaga. Escuché a quién no tenía que escuchar y le dije que no iba. Le sentó muy mal", sentencia como pidiendo un perdón con esta reflexión en público en la que asume que el error fue suyo.

Le hice mucho daño"

"Hemos sido hermanas de toda la vida. Le solté cosas que no tenía por qué decirle y a partir de ahí nuestra relación se enfrió muchísimo", continúa la hija de Terelu, que añade: "Le hice mucho daño. Nos queremos, porque era una relación tan estrecha...".

Además, se sincera sosteniendo que, cuando se enfada "echo veneno por la boca". Quizás, habiendo reconocido ante los espectadores de su programa que no debería haber actuado así, Anita dé un paso atrás y se reconcilien. Al menos, que le dé la oportunidad de hablar cara a cara para llegar a un punto de entendimiento.

