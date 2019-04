9 abr 2019

Leticia Sabater no deja de sorprender a sus seguidores. Lo último ha sido la operación estética a la que se sometió hace unas semanas con el fin de parecerse a la mismísma Madonna. Una novedosa liposucción llamada 'lipoescultura de alta definición' que ha tonificado sus abdominales, su cintura y su culo, de la que presumió el pasado sábado en 'Sábado Deluxe' y que le ha costado cerca de 15.000 euros.

Al parecer, la cantante se está recuperando a la perfección. "Cada día estoy menos moradita y más deshinchada, mientras tanto se va pegando la piel", aseguraba a través de Instagram, con una foto en la que muetra el avance de la intervención. Así, tendrá que esperar un par de meses para ver los resultados, asegurando emocionada que en ese tiempo estará "super natural".

En respuesta a la foto, hay una división de pensamientos entre sus seguidores: los que piensan que Leticia no necesita ningún otro cambio en su cuerpo, a los que no les gusta el resultado, y aquellos que aseguran que, en su lugar, harían lo mismo. "Tu cuerpo, tus reglas y tus normas, tu decides que hacer con él. Sin o con operaciones eres hermosa persona", comentaba un fan. No cabe duda que ella se muestra encantada con lo que ha conseguido.

La intérprete de 'La salchipapa' tiene ya tiene preparados varios proyectos profesionales con su nuevo cuerpo. El primero, la grabación del videoclip de su próximo tema, un 'trap' que verá la luz el 27 de mayo y que dará el pistoletazo de salida al verano.

