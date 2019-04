9 abr 2019

Compartir en google plus

Gustavo González se ha convertido en los últimos meses en el colaborador más polémico de 'Sálvame'. No ha sido por cuestión de portadas, sino de mentiras, rumores y duras traiciones a sus propios compañeros. Mila Ximénez se ha encargado de demostrar que este es el que está detrás de todas las filtraciones de las reuniones de 'Sálvame'.

Recordemos que Mila es una de las que prepara la maravillosa despedida de soltera de Belén Esteban. Junto a sus compañeras planeó una estrategia para despistar a la prensa y utilizar al supuesto topo de dentro para ver si se publicaba o no la exclusiva. "Yo hace mucho tiempo que hablé con mis compañeras y les dije que aquí había un topo. Cada vez que se comentaba algo en la reunión salía publicado. Yo tenía que descubrirlo porque yo trabajaba en una publicación. Las sospechas podían caer sobre mí", comenzaba narrando Mila Ximénez.

Con miedo, como ella misma admite, a que cayesen las culpas sobre ella, se dedicó a propagar este rumor (que muchos habréis consumido en varios medios de comunicación): "La despedida de soltera la estamos preparando dos personas que nos la han dado el beneplácito el resto. Belén no tiene ni idea de dónde vamos a ir por lo tanto no puede decidir si hay móviles, si no hay móviles… Y fundamentalmente, un día estaba Gustavo González aquí y dije voy a lanzar un rumor a ver si sale".

"Les dije, creo que a Gema y María, "¿sabéis qué he pensado? Que para que no nos sigan voy a coger una casa fuera de Madrid y nosotros despistamos a la gente". Di todas las explicaciones. Al principio no salía y de repente, ahí estaba en 'Rumores' donde escribe Gustavo", sentencia que, por fin, se puede "comprobar" que Gustavo González es el topo de 'Sálvame'.

Pero no ha sido la única que ha dejado las cosas caer por su propio peso. La más afectada por las artimañas de Gustavo González ha sido Gema López y se ha marcado un "te lo dije" en 'Sálvame': "Llevo un mes diciendo que todas las piezas encajan. Al final sólo hay que esperar para que todo se coloque. Cuando yo dije que estoy quieta porque la gente se va a delatar sola, para mí ha habido muchos pasos en que la gente ha ido delatándose y poniéndose el sello".

Más noticias sobre Gustavo González

- Tenso encuentro entre Gustavo González y Gema López tras descubrirse la traición del fotógrafo

- La exmujer de Gustavo González demandará a María Lapiedra

- María Lapiedra y Gustavo González lo van a "intentar" de nuevo